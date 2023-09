ST SVO DVC'16/vv Keer VR1 wint thuis van DBSV VR1

Bijzonder warm weekend op komst: boven de 30 graden verwacht in Limburg

Met 29 tot 31 graden is het dit weekend zeer warm voor de tijd van het jaar, meldt Weeronline. Zondag kan het plaatselijk zelfs 32 graden worden. Aan zee is het iets minder warm als er een lichte zeewind opsteekt. In de nacht en vroege ochtend kan het regionaal mistig zijn. Daarna schijnt de volle zon. Na het weekend wordt het minder warm en ontstaan af en toe buien.