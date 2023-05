Zo goed als helder in Eijsden-Margraten vanochtend

Asielzoe­kers voeren actie voor azc in Maastricht tegen lange wachttij­den bij IND

Enkele tientallen asielzoekers voeren dinsdag actie voor het azc aan de François de Veyestraat in Maastricht. Ze uiten er hun frustratie over de lange wachttijden voor hun asielaanvraag. Ze dragen kartonnen borden met opschriften als ‘We are not Animals’ en ‘We need you to speed our procedures in IND’. Onder hen bevinden zich naar eigen zeggen ook slachtoffers van de aardbeving in Syrië.