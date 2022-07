10 miljoen hardstalen nagels, elk dag opnieuw

Bij De Wit bv in Helmond wordt staaldraad door machines getrokken. Aan het ene eind slaan ze een kop op die draad. Plat, halfrond, met ’n soort hoge hoed en koppen met of zonder ribbels. De andere kant knippen ze af in een punt. Razendsnel is de vorm van de nagels klaar. In grote wastrommels worden ze dan gepoetst en daarna bij 1000 graden ’afgebakken’. In elektrisch gestookte ovens. De energiekosten van De Wit? Vorig jaar bijna 700 duizend euro.