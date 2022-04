100-jarige Trudoschool in Eindhoven: Een dorpse school met internationaal karakter

De Trudoschool in hartje Strijp is rond de eeuwwisseling in 1900 gebouwd toen Strijp ‘booming’ was door de industrialisatie van Philips. Zo telde Strijp in 1900 nog maar 2000 inwoners, in 1920 waren dat er al 7000. Geen wonder dus dat het schooltje aan de Tjalkstraat veel te klein was geworden. Een leerkracht had zelfs 63 kinderen in de klas, zelfs voor die tijd al te gek voor woorden.

Twee jongensscholen onder hetzelfde dak

Met als uiteindelijk resultaat dat de huidige Trudoschool werd gebouwd, in 1928 werd daar de toenmalige Sint Josephschool aan gebouwd. Twee katholieke scholen, alleen voor jongens, onder hetzelfde dak en alleen gescheiden door een muur. Meisjes gingen in de tijd naar de ‘bijzondere school’ van de Zusters van Liefde aan de Schouwbroekseweg die daar overigens ook een ‘bewaarschool’ voor de allerkleinsten hadden. Pas in 1969 werden de beide scholen samengevoegd en werd de Trudoschool een lagere school voor jongens en meisjes met vanaf 1974 ook een kleuterschool.

Verbinden

Vandaag de dag is de Trudoschool een spilcentrum waarin de school en kinderopvangorganisatie Korein nauw samenwerken. Directeur Kirsten Tijssens: ,, We zijn een reguliere school, maar wel een met een heldere visie. Zo zijn we bijvoorbeeld een leader in me-school waarin kinderen zich pro-actief ontwikkelen, out of the box leren denken en vaardigheden leren die ze nodig hebben in de huidige maatschappij. Bovendien zitten we erg op verbinding.”

Kinderen uit alle windstreken

Dat moet ook wel, want de 240 leerlingen komen uit alle windstreken. Tijssens: ,,Strijp is natuurlijk een heel karakteristiek stukje Eindhoven, maar ook een met internationale allure. Dat merk je ook op onze school met leerlingen van allerlei nationaliteiten. Overigens zonder doorslag naar een bepaalde cultuur. Maar de mix van het dorpse, kinderen en ouders met pure Strijpse roots, en het internationale karakter maakt het erg leuk.”

Natuurlijk buitenterrein

Onderlinge verbindingen tot stand brengen en samen zorg dragen wil Tijssens ook tot leven laten komen op het buitenterrein rondom het gebouw. Daarover zegt ze: ,,Twee jaar geleden lagen er hier op het schoolplein nog alleen maar stenen, echt niet meer van deze tijd. Dat zijn we stukje bij beetje aan het aanpakken. Samen met ouders hebben we al zeven zaterdagen lang een deel van de stenen uit de grond gehaald en er nieuw zand, speeltoestellen en planten in gezet. Dat willen we de komende jaren doortrekken naar ons hele buitenterrein. In oktober gaan we er fase twee mee in met het aanplanten van 22 bomen in de kleutertuin en het creëren van een natuurlijke speelomgeving met uitdagende paadjes en een grasheuvel.”

Reünie

Basisschool Trudo viert het honderdjarig bestaan vrijdag 1 april met een feestdag voor alle leerlingen en ouders. Op 24 juni is er een reünie voor alle oud-medewerkers en oud-leerlingen vanaf 18 jaar. Die kunnen zich nog aanmelden tot 1 mei via: basisschooltrudo.nl.

Volledig scherm Directeur Kirsten Tijssens met een leerlinge van de Trudoschool in een van de nieuwe speelplekken op het buitenterrein van de school. . © Sem Wijnhoven/DCI Media