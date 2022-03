110 supporters aangehouden bij gevechten rondom Philips Stadion na wedstrijd PSV - FC Kopenhagen

TUe zet met nieuwe master vol in op kunstmati­ge intelligen­tie: dat een machine kan aangeven, over drie dagen ga ik kapot

EINDHOVEN - Er is een schreeuwend tekort aan ingenieurs in Brainport. Met een nieuwe masteropleiding in kunstmatige intelligentie (AI) wil de TU/e dat gat dichten. Wie promoveert, heeft gegarandeerd een baan.

