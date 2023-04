‘1250 euro? Mijn moeder deed er plantjes in!’ Hopen op verborgen schat op taxatiemiddag met experts van Tussen Kunst en Kitsch

Spookrijd­ster met bekeuring van 289 euro ‘de goede kant op gestuurd’ naar ziekenhuis in Eindhoven

EINDHOVEN - Een spookrijdster is donderdagmiddag door de politie staande gehouden op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Ze was vermoedelijk te vroeg afgeslagen en op de verkeerde rijbaan terechtkomen.