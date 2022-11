1300 woningen erbij in Eindhoven: Strijp-S belangrijke bouwlocatie

Tekort aan beveili­gers op Airport: 300 reizigers missen hun vlucht

EINDHOVEN - Zondagavond hebben in totaal zo’n driehonderd reizigers hun vlucht vanaf Eindhoven Airport gemist. Op de luchthaven ontstond veel vertraging en chaotische taferelen doordat er te weinig beveiligingspersoneel op de been was.

28 november