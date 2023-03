150 tijdelijke appartementen voor tien jaar op parkeerplaats bij Winkelcentrum Woensel in Eindhoven

Twee jaar cel voor steekpar­tij in Best die daarna leidde tot dood van kermisex­ploi­tant Ad Bierens

DEN BOSCH/BEST – Hoewel een steekpartij in Best oktober vorig jaar afliep met slechts een kleine wond, krijgt de verdachte Willy K. (25) twee jaar cel voor een poging tot doodslag. Hij stak het slachtoffer in diens buik en voor hetzelfde geld was dat dodelijk geweest. Zinloos geweld, aldus de rechtbank.