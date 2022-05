274 struikelstenen met allemaal een indrukwekkend verhaal: laatste oorlogsmonumentjes in Eindhoven worden geplaatst

Phi­lips-telg en zoon 'meneer Frits' overleden; Warner Philips werd 83 jaar

EINDHOVEN - Philips-telg Warner Philips is overleden. Hij is de zoon van Frits Philips en de kleinzoon van Anton, één van de twee bouwers van het Philips-concern. Warner Philips overleed afgelopen zaterdag in Eindhoven op 83-jarige leeftijd.

