30 jaar Muziekgebouw: ‘Zelfs Bob Dylan loopt weg met de akoestiek hier’

Meer stageplek­ken in de operatieka­mer door samenwer­king Catharina Ziekenhuis en Equipe

EINDHOVEN - In de strijd tegen personeelstekorten in de operatiekamers gaan het Catharina Ziekenhuis en Equipe (Velthuis kliniek) vanaf dit schooljaar samen anesthesiemedewerkers opleiden. Ze kunnen nu allemaal een baan krijgen in het ziekenhuis.

16:30