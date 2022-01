38 supporters aangehouden bij wedstrijd PSV-Ajax na ‘kat-en-muisspel’ met politie

Nog tienduizen­den Nederland­se gebruikers wachten op slaapapneu-oplossing van Philips

EINDHOVEN - In april vorig jaar werd bekend dat er problemen waren met de slaapapneu-apparaten van Philips. Bijna negen maanden later zitten veruit de meeste gebruikers van het apparaat nog altijd in de wachtkamer. Wanneer is er voor hen een oplossing?

19 januari