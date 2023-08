5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

Bijna duizend handteke­nin­gen, maar nergens draagvlak voor pumptrack in Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Iedereen wil een pumptrack in het dorp, maar niemand wil een pumptrack in de straat. Dat is kortgezegd de impasse waarin de zoektocht naar een geschikte plek voor een pumptrackbaan in Son en Breugel verkeert.