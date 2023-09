5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

Margriet runt bijna veertig jaar een kroeg op Stratum­seind en had nog nooit een portier nodig

EINDHOVEN - Het veertigste jaar gaat ze in met haar Kafee Kix op het Stratumseind. Daarmee is Margriet Vos de langstzittende kroegeigenaar in de Eindhovense stapstraat. In 1984 begon ze met nul ervaring als 24-jarig ‘meidje uit Bergeijk’ aan dit avontuur.