5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

54 jonge vluchtelin­gen en 56 studenten mogen drie jaar wonen in leegstaand woonzorg­cen­trum Akert in Geldrop

GELDROP - In het voormalige woonzorgcentrum Akert in Geldrop krijgen 54 jonge vluchtelingen en 56 studenten tijdelijk onderdak. Zij mogen daar vanaf september drie jaar blijven wonen. De studenten lopen stage in het nabijgelegen Anna Ziekenhuis.