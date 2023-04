5 x deze leuke dingen doe je dit weekend in Eindhoven

Kinderen krijgen dodehoek­les: ‘Rechtsach­ter de truck blijven en minstens drie meter afstand houden’

VELDHOVEN - Word je bewust van de dode hoek! Dat was de boodschap aan de Veldhovense basisschoolkinderen die donderdag in een vrachtwagen klommen om zélf te zien wat een chauffeur in de buitenspiegel ziet. En vooral: wat hij níet ziet.