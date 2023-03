6000 studenten drie maanden later naar nieuwbouw Fontys, nieuwe schooljaar start op oude locaties

Hurks start bouw drie nieuwe gebouwen op Fon­tys-cam­pus in Eindhoven

EINDHOVEN - Bouwbedrijf Hurks is al voorzichtig gestart met de bouw van drie nieuwe onderwijsgebouwen voor Fontys Hogescholen aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Daarmee wordt de Eindhovense campus in 2023 afgemaakt.