A2 richting Eindhoven weer vrij na ongeluk bij Den Bosch

Kirsten en Davison zijn tegen wil en dank ‘banksla­pers’

EINDHOVEN – Ze voldoen allerminst aan het stereotype dakloze, door het leven getekend en soms met een spuit in de arm, maar de groep zogenoemde bankslapers groeit in Eindhoven explosief. Het zijn mensen zonder woning die noodgedwongen bij familie of vrienden verblijven. Het ED sprak met twee van hen.