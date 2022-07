A58 naar Eindhoven dicht door brandende hijskraan

Megadeal in Eindhoven; Blob en tientallen andere winkelpan­den in handen van Somerense man die rijk werd met soepen en sauzen

EINDHOVEN - Het meest gefotografeerde gebouw van Eindhoven plus de rest van de hele straat is verkocht. Koper van de Blob is de Somerense sire van soepen en sauzen: ondernemer Wim van de Laar. Hij telde tientallen miljoenen neer voor het winkelgebied in hartje stad.

