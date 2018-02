Aangereden fietsster (45) mist been na ongeluk: waarom rijdt iemand door?

De vrouw werd zaterdagavond 6 januari rond 23.30 uur aangereden op de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk in Eindhoven. De automobilist reed door na het ongeval. Zondagmiddag werd hij (29) aangehouden door de politie. Deze man, zonder geldig rijbewijs en vaste woon- of verblijfplaats, heeft zichzelf gemeld. De politie onderzoekt nog wat precies zijn aandeel is geweest bij het zware ongeluk. Later bleek dat er mogelijk een tweede auto was betrokken bij de ernstige aanrijding. Volgens de politie zou het kunnen dat de vrouw eerst werd aangetikt door een auto, en vervolgens is overreden door een ander voertuig.