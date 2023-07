Aanpak eenzaamheid in Eindhoven had beter en duidelijker gekund, gemeente in gesprek met Stichting Eindhoven in Contact

indebuurt.nl Yvonne opende de eerste babyspa in Helmond: 'Het is een rustmoment voor de baby en de ouders'

Yvonne van Kessel (34) doet niets liever dan baby’s en ouders blij maken. Daarom opende ze in januari de deuren van Lux Baby Spa. Het is de eerste spa voor baby’s in Helmond. “De kleintjes komen bij mij lekker ontspannen in een jacuzzi floaten en ik geef massages.”