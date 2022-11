Aanpak Kleine Berg in Eindhoven pas in januari 2024: beter voor de horeca met terras

EINDHOVEN – De herinrichting van de Kleine Berg begint niet begin volgend jaar, maar pas in januari 2024. En het werk wordt in drie fasen uitgevoerd en niet in vijf, zoals het plan was. ,,De pijn is even heviger, maar de straat is dan bij de start van het terrasseizoen klaar”, zegt ondernemer Niels Wildenberg.