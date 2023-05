Aanschuiven voor halve liters en een burger, Biergarten op Strijp-S opent de deuren en een mega-terras

Column Een schaterla­chen­de Anton en Gerard op een wolkje, wie gaat hem nou geloven?

In de hemel zijn geen rangen en standen, dat snapt iedereen. Voor wie van goede wil is, is er een fraai plekje met balkonstatus op een wolkje. We treffen daar de gemoedelijke heren Anton en Gerard, ooit hardwerkende ondernemers in een grote stad in het zuiden. Omdat je vanuit de hemel nu en dan een kijkje op aarde kan werpen, houden de gewiekste zakenman en zijn technisch goed onderlegde broer de zaken nog wat in de gaten.