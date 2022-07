Achter elk sieraad van Minitials zit een verhaal: ‘Het vertegenwoordigt een persoon waar je veel liefde voor hebt’

De afgelopen elf jaar is de lijn van Marshia Tijssen en Marloes Engel flink uitgebreid, om de sieraden nog persoonlijker te maken. Engel: ,,Nu kun je bijvoorbeeld vingerafdrukken van je geliefde of handgeschreven teksten laten graveren, maar we hebben ook bedeltjes met een askamertje erin. Die kun je vullen met wat je maar wil. As, een haarlokje, een verknipt kledingstuk of zand van het strand waar je ten huwelijk bent gevraagd; we hebben het allemaal al gedaan. Al onze sieraden vertellen een eigen verhaal. Dat maakt het heel bijzonder.”

Eigen goudsmid, atelier én fabriek

Alle sieraden worden ook nog eens allemaal zelf gemaakt. ,,We hebben een eigen goudsmid en atelier, en sinds kort hebben we ook een fabriek in Eindhoven’’, zo vertelt Tijssen. ,,Daar kunnen we 3D-printen en het sieraad van A tot Z gieten. Elk item wordt door onszelf met de hand gemaakt en afgewerkt. Zo zijn we nooit van iemand afhankelijk.”

Ooit ontstond de vriendschap tussen de twee rasechte Eindhovenaren op voormalig chatplatform Hyves. Beiden waren ze als eerste van hun vriendenkring zwanger, en daarin vonden ze steun bij elkaar.

Mini-initiaal aan een kettinkje

Na de geboorte van hun eerste kindjes ontstond volgens Engel het verlangen om hen dicht bij hun hart te dragen. ,,Zo kwamen we op het idee om een mini-initiaaltje aan een ketting te laten maken. We hebben toen twee kettinkjes laten maken voor onszelf. Van zoveel mensen kregen we complimenten, terwijl het eigenlijk een klein bedeltje in het kuiltje van onze nek was. Het was een klein, maar groot gebaar.’’

Quote Mensen dachten dat het te duur was voor die tijd. Maar dit sieraad moet voor altijd zijn Marshia Tijssen, mede-eigenaar Minitials

In 2011 besloten de dames: hier wilden ze in verder. Zo ontstond sieradenmerk Minitials. In het begin werd er door de crisisperiode wat sceptisch op hun plannen gereageerd, zo vertelt Tijssen. ,,Mensen dachten dat het te duur was voor die tijd. Maar dit sieraad moet voor altijd zijn. Het is een klein klompje goud, wat een persoon waar je veel liefde voor hebt vertegenwoordigt.’’

Soms deel van een rouwproces

Door de jaren heen zijn er al veel klanten met bijzondere verhalen in de winkel gekomen. Welke hen het meest is bijgebleven? ,,Natuurlijk hebben we een heleboel bijzondere, persoonlijke momenten mee mogen maken’’, aldus Tijssen. ,,Zo kwamen een vader en dochter in onze winkel. Zij kochten een ketting met een datum die twee weken later viel. Onze verkoopster vroeg daar naar. Vaak gaat het om iets vrolijks, maar op die datum liet de vader euthanasie plegen. Dit wilde hij nog samen met haar doen als deel van hun rouwproces. Iedereen in de winkel moest huilen. Het was een verdrietig, maar bijzonder moment.’’

Quote We zouden wel willen uitbreiden, maar we willen onze Brabantse zachtheid ook vasthouden Marshia Tijssen

De vriendinnen dromen ervan om nog verder uit te breiden. ,,Natuurlijk zijn we niet normaal trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Dat zouden we wel willen uitbreiden, maar we willen onze Brabantse zachtheid ook vasthouden. Misschien nemen we wel alleen maar Brabantse meiden in dienst. Maar dat is allemaal zaak voor de toekomst.’’