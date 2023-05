Aftrap voor vier maanden feest bij MU Hybrid Art House

Bonden dreigen met acties om sociaal plan VDL Nedcar: ‘Wij hebben het helemaal gehad met de familie Van der Leegte’

BORN/EINDHOVEN - Het overleg dinsdag tussen vakbonden en VDL Nedcar over aanpassing van het sociaal plan is geëindigd in een anticlimax. Bonden verwijten VDL weinig toegeeflijkheid; VDL vindt dat de bonden met een verdubbeling van de eerder afgesproken transitievergoeding overvragen.