Akkoord over vertrek verkeersschool Leeuw uit Genneper Parken in Eindhoven, weg vrij voor komst Vonk

Wel of geen parkeer­plaats lijkt het lot van museum Vonk in de Genneper Parken te gaan beslechten

EINDHOVEN - Is een parkeerplaats voor 114 auto's wenselijk midden in het groen? Die vraag zal over twee weken wel eens de doorslag kunnen geven of museum Vonk toekomst heeft in de Genneper Parken in Eindhoven.

8 december