Al de hele dag geen treinen tussen Eindhoven en Weert door storing, duurt tot 16.00 uur

Oekraïense Oksana wil met haar muziek de mensen bedanken, uit naam van alle Oekraïners

EINDHOVEN - Met haar bandura en stem van kristal stond ze op de podia van theaters in de hele wereld. Nu treedt de Oekraïense Oksana Kikavska-Davydova op in zorgcentra in de regio. Vorige week ontroerde ze met haar muziek de bewoners van Vitalis Engelsbergen in Eindhoven.

11 augustus