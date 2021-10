Álle Eindhovense terreurverdachten blijven maanden langer vastzitten terwijl politie onderzoek doet

EINDHOVEN - Terwijl advocaten probeerden aan te tonen dat er geen sprake is van serieuze plannen voor een aanslag, blijven alle negen Eindhovense terreurverdachten toch achter slot en grendel. Zeven van hen blijven twee maanden langer in voorarrest, bij twee jonge verdachten gaat het om een maand.

Justitie en politie zouden alle verdachten twee maanden langer willen vasthouden. Die tijd is nodig om grondig onderzoek te doen. Het gaat daarbij onder andere om het uitpluizen van alle laptops en andere gegevensdragers die bij de huiszoekingen in beslag werden genomen. Het onderzoek moet duidelijk maken of er nu sprake is van concrete plannen of dat er vooral stoere taal door de verdachten is uitgeslagen.

Dinsdag werden de individuele zaken van de negen mannen - in leeftijd tussen de 18 en 31 - één voor één besproken bij de zogeheten raadkamer. Rechters beoordeelden of er genoeg reden was om hen langer vast te houden.

Een aantal zittingen verliep enigszins chaotisch omdat verdachten door miscommunicatie niet naar de rechtbank in Rotterdam waren gebracht. Waar normaal gesproken aan het einde van de dag duidelijk is wat de raadkamer besluit, liet dat dit keer een dag op zich wachten.

Geen wapens of explosieven

De negen mannen worden verdacht van het voorbereiden van, en het trainen voor, een terroristische aanslag. Ook zouden ze hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Drie weken geleden werden ze in alle vroegte door arrestatieteams uit hun bed gelicht en werden hun woningen doorzocht. Daarbij werden geen wapens of explosieven gevonden.

Het onderzoek naar de groep begon na een tip in juli van veiligheidsdienst AIVD. Die heeft verdachten maandenlang afgeluisterd in woningen en auto's. Enkele verdachten, veelal of twee of drie, deden daarbij wilde uitspraken over het doodschieten, ontvoeren en onthoofden van politici als Mark Rutte en Geert Wilders. Dat gebeurde onder andere na een Netflix-avondje.

Beruchte instructievideo

Binnen de vriendengroep werden video's gedeeld en bekeken die waren gerelateerd aan IS. Het zou onder andere gaan om een beruchte instructievideo over het gebruik van explosieven en wapens. Ook huurden de verdachten een garagebox waarin vanaf begin dit jaar werd gefitnesst. Of werd hier echt getraind voor de jihad?

De afgelopen weken klonk er de nodige twijfel over hoe serieus de mannen nu precies van plan waren om een aanslag te plegen. Er werden geen explosieven en wapens gevonden bij de huiszoekingen en, volgens advocaten, evenmin plattegronden of andere concrete plannen voor een aanslag.

En welk aandeel in de verdenkingen is er per verdachte? De heftige uitspraken, vermoedelijk de belangrijkste reden om de mannen een paar dagen later op te pakken, werden gedaan door slechts enkele verdachten. Hetzelfde geldt voor het delen van de IS-video's.