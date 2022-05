Alle Eindhovense terreurverdachten mogen naar huis

Zeven Eindhovenaren die vorig jaar september zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag mogen naar huis. Onderzoekers oordeelden onder meer op basis van gesprekken met de verdachten dat geen sprake is van het ‘ideologisch legitimeren van geweld’. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde niet te twijfelen aan dit oordeel en vindt het niet nodig de mannen langer in de cel te houden. De rechters in de beveiligde rechtbank van Schiphol waren het daar donderdagmiddag mee eens.

Zodra het elektronisch toezicht van de Eindhovenaren is geregeld, mogen ze de cel uit. De twee jongste medeverdachten (18 en 22 jaar) mochten eerder al naar huis. De groep zou een jaar lang een garagebox in Eindhoven hebben gehuurd om in te kunnen fitnessen, omdat de sportscholen vanwege corona waren gesloten. Maar volgens het OM was de box een trainingscentrum waar de groep zich in de geest van de gewelddadige jihad fysiek en mentaal klaarstoomde voor het plegen van een aanslag. In afgeluisterde gesprekken hadden enkele verdachten het volgens het OM over het omleggen van politici als Mark Rutte en Geert Wilders.

Verdenking door IS-filmpjes

De groepsleden, in leeftijd variërend van 18 tot 31 jaar, bekeken volgens het OM regelmatig samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over voorgenomen aanslagen. Wapens of explosieven zijn niet gevonden. Ook waren er geen concrete plannen of data voor een aanslag.

De Eindhovenaren zijn nog wel verdachten. Maar volgens onder meer advocaat Peter Plasman - die Mohammad G. (26) bijstaat - lijkt het OM met deze vrijlating serieus rekening te houden met vrijspraak. ,,Als je serieus meent dat deze mannen een bedreiging vormen dan verwacht je geen schorsing van de hechtenis. Het OM wil voorkomen dat vrijspraak volgt en dat de mensen tot die tijd vastzaten.”

‘Foute en slechte grappen’

De verdachten zelf ontkenden al die tijd met klem. Volgens hen waren het slechts foute en slechte grappen van een groep bekenden die samen trainden in een garagebox in Eindhoven. De advocaten hadden al eerder aangegeven dat het OM de zaak veel te groot had gemaakt. De hele strafzaak lijkt een vergissing volgens Tamara Buruma, advocaat van de 27-jarige verdachte Marwan M.

Deze M. werd gezien als de hoofdverdachte. Hij was de constante factor in het Eindhovense gezelschap dat verder in wisselende samenstellingen werd gezien. ,,Aan hem werd alles opgehangen", zegt advocaat Serge Weening die Younes A. (27) bijstaat. Nu het onderzoeksrapport over M. duidelijk maakt dat hij ‘helemaal niet zo terroristisch was’ valt volgens Weening ook de basis onder de beschuldigingen aan het adres van de andere verdachten weg.

De Eindhovenaren blijven nog verdachten en moeten voor het uiteindelijke oordeel nog voor de rechter verschijnen. De volgende zittingsdagen zijn gepland in december en januari.

Volledig scherm Het exterieur van een garagebox in de wijk Woensel-Noord van Eindhoven waar eerder opgepakte terreurverdachten een fitnessruimte ingericht hadden. © Rob Engelaar