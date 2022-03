Alles elektrisch? Prima! Maar wat doen we met de batterijenberg?

Het duurt verdomd lang voor ze komen. Veel langer dan in eerste instantie gedacht. Maar de eerste stroom afgedankte elektrische auto’s komt er onherroepelijk een keer aan. Het is nog maar de vraag of we die allemaal netjes kunnen recyclen. ,,Er moet nog veel gebeuren. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit om te recyclen wat er allemaal in Europa rondrijdt.”