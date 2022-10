Alles goedvinden en toch proberen te verbeteren

Er waren twee jarigen die avond, waaronder de voorzitter. Iassen Raykov kroop achter de piano, riedelde een inleiding en zette ‘Lang zullen ze leven in’. Vervolgens gaf hij het koor een compliment: hij was trots op de bijdrage aan Beethovens Negende onlangs in Utrecht en Nijmegen. Het tekent de sfeer bij het Philips Philharmonisch Koor, dat sinds januari vorig jaar onder leiding staat van Raykov. Plezierig. Werken als het moet, ontspannen als het kan. Op de lessenaars deze avond Händels Messiah, die zondag 6 november in de kerk van Domusdela gaat. Aangename muziek met grote koorpartijen, overwegend licht en beweeglijk. Het wordt de eerste ‘eigen’ productie van Raykov, dirigent van het koor sinds het vertrek van Béni Csillig. Toen hij alweer bijna twee jaar geleden aantrad kon er vanwege corona alleen worden gerepeteerd via Zoom. ,,Het was een vreemde ervaring”, vertelt Raykov. ,,Ik stond thuis te praten tegen een scherm met mensen die ik nog nooit had gezien. Zij hoorden mij wel, ik hen niet, ik kreeg dus niets terug! Voor mij waren het repetities van ‘pianospelen, praten en veronderstellen’.”

Potentie

Raykov (52)werd geboren in Bulgarije, waar hij ook piano studeerde. Op zijn vijfentwintigste kwam hij naar Nederland. ,,Ik begon te dirigeren als bijbaantje bij een gospelkoor. Leuk om te doen. Zelf had ik nooit aan een carrière als koordirigent gedacht. Ik was immers pianist.” Raykov woont in het oosten van het land en is muzikaal leider van vijf koren. Vier daarvan zijn qua repertoire en ledenaantal vergelijkbaar met het Philipskoor. Wat maakt het Philipskoor, dat oratorium zingt, uniek? ,,Voor mij als dirigent is het heel fijn dat dit koor snel reageert op mijn aanwijzingen. Het niveau is hoog, met dank aan de goede dirigenten vóór mij. Dit koor heeft potentie, mijn taak is die er zoveel mogelijk uit te halen.” De ervaring heeft hem geleerd dat de stad, de streek en zeker het land van afkomst de eigenheid van een koor bepalen. ,,Elke stad heeft zijn eigen geschiedenis en brengt een ander type mens voort. De ene stad is rijker dan de andere, ook taal en uitspraak zijn anders.”

Discipline

Koorlid Ida Verhaar is blij met Iassen Raykov. ,,Hij dwingt discipline af en werkt heel precies. Die kwaliteiten maakt dat we meer gelijk zingen en harmonisch meer een eenheid vormen. En wat ik zelf ook fijn vind is dat we niet in de noten blijven steken maar echt bij de muziek komen.” Raykov, opgegroeid met de muziek van de orthodoxe kerk en de Bulgaarse volksmuziek, maakte pas in Nederland kennis met de vocale cultuur van het westen. ,,De meerstemmigheid waarop de West-Europese koormuziek is gebouwd - denk aan renaissancecomponisten als Josquin de Prez en Orlando di Lasso - die heb ik hier pas leren echt leren kennen.”

,,Muziek is communicatie”, zegt Raykov. ,,dirigeren is voor mij overbrengen waardoor ik word geraakt, naar het publiek maar natuurlijk in de eerste plaats naar het koor. Als koordirigent moet ik wel eens compromissen sluiten. Wat is haalbaar en wat niet. Mijn werkwijze is: alles goedvinden en toch proberen te verbeteren. De muziek is het belangrijkst, koor en dirigent interpreteren slechts. Wij vormen het middel dat de schoonheid van de muziek blootlegt.”

Philips Philharmonisch Koor en Barokorkest La Sorpresa o.lv. Iassen Raykov; Messiah, Händel; zondag 6 november, 14 uur; Domusdela Eindhoven