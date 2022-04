Alles leren over ‘food’ in een omgeving met veel horeca; vakschool SVO opent hoofdlocatie in hartje Eindhoven

Opnieuw rode cijfers Eindhoven Airport; pas in 2023/2024 weer op niveau van voor coronacri­sis

EINDHOVEN - Eindhoven Airport herstelde iets in het tweede deel van vorig jaar. Maar van ‘terug naar normaal’ is nog geen sprake. Op zijn vroegst volgend jaar of anders in 2024 verwacht de tweede luchthaven van Nederland pas weer op het niveau van voor de coronacrisis te zijn. Het afgelopen jaar werd nog altijd in de min afgesloten.

