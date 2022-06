Andre Grekhov van Emoves: ‘Urban culture is zelfs doorgedrongen tot de logge instituten’

Evenementen zijn er door het hele jaar heen, maar op vrijdag 10 en zaterdag 11 juni is alles tegelijk te zien op het Emoves festival in Strijp-S. Gratis. Om iets terug te geven aan de stad.

In 2012 liet Emoves het grote publiek in Eindhoven kennismaken met de hiphopcultuur, maar het bestaat al veel langer. Eindhoven is in Nederland altijd de hotspot geweest van de hiphopcultuur. Volgens artistiek leider van het festival Andre Grekhov (41) is dat te danken aan de DIY-mentaliteit (do it yourself, red.). Inmiddels worden ook in andere steden urban culture festivals georganiseerd, maar in Eindhoven ontstaan de leukste ideeën en deze worden ook meteen uitgevoerd.

,,Het mooie aan de urban scene is dat alles uit jezelf komt. Je moet het zelf doen. Trainen, meedoen, proberen. De drempel is laag, want voor iedereen toegankelijk. De mogelijkheden zijn groot, want het kost geen geld. Je hoeft geen lid te zijn van een vereniging. Je gaat gewoon met een groepje of alleen de straat op en dansen, rappen, skaten, spuiten of wat dan ook. Je leert van elkaar en al doende train je je skills. Niemand kijkt op elkaar neer, sterker nog, het is een ongeschreven regel dat de besten de anderen mee op sleeptouw nemen.”

Praatje maken met de ‘master’

Op het festival is vooral veel te doen. Er zijn battles en workshops in alle disciplines en voor alle leeftijden in Area51, op het Ketelhuisplein en bij PopEi. Daarnaast is er veel te zien, want er komen grote namen uit de urban scene die hun kunsten vertonen. Grekhov: ,,Voordeel is dat de lijntjes kort zijn, dus geen grote afstanden tussen de ‘masters’ en toeschouwers. Je kan een praatje met ze maken, ze aanraken en meedoen.”

Quote Hiphop is professio­ne­ler geworden, minder under­ground en niet meer weg te denken uit de samenle­ving André Grekhov, artistiek leider Emoves

Het Emoves festival wordt georganiseerd met verschillende partijen zoals Area51, Natlab, het Ketelhuis en PopEi. Er zijn ook foodtrucks en bij Intelligentia Ice is een ijsbattle, waar uit twee speciaal voor het festival gemaakte smaken de lekkerste wordt gekozen. Op het terras van Plug-in-City is kunst te zien op ramen, Windows to the World. Tot 22.00 uur is er feest op het Ketelhuisplein en daarna is er nog een afterparty in het Ketelhuis.

Eigenlijk gewoon straatcultuur

Grekhov kwam in 1994 vanuit het Russische Rostov naar Veldhoven en heeft zich als danser ‘Drosha’ zeer verdienstelijk gemaakt. Hij maakt zich nog steeds hard voor de urban cultuur als coach, ondernemer, docent en adviseur. Hij ziet wel verschillen met vroegere jaren. ,,Het is professioneler geworden, minder underground en het is niet meer weg te denken uit de samenleving. Zelfs in de meest logge instituten als musea, conservatoria en dansgezelschappen is urban culture doorgedrongen. Maar eigenlijk is het gewoon straatcultuur en dat maakt het voor iedereen toegankelijk.”

Emoves wordt officieel geopend op 10 juni in Natlab met spoken word, theater, dans en tentoonstellingen. Na het festival richt Emoves zich weer op hun doelstelling: talentontwikkeling en het bevorderen van urban cultuur in Eindhoven, door middel van meerdere presentatiemomenten per jaar.