Angst voor ‘needle spiking’ is bijna tastbaar in Eindhovense stapstraat Stratumseind; ‘Ik ben banger geworden’

Dierenambu­lan­ce: ‘Niet meteen bellen, maar bij twijfel rukken we altijd uit’

EINDHOVEN - Jong vogeltje of ander diertje gevonden dat wat ongelukkig rondscharrelt op de grond? Bel niet meteen de Dierenambulance, maar kijk eerst eens van een afstandje of er echt iets aan de hand is. Vaak is een van de ouders pal in de buurt en houdt het jong scherp in de gaten.

24 mei