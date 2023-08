Anita trok in bij zieke dochter, maar staat na haar overlijden op straat: ‘Ik val van de ene ellende in de andere’

Vakantie, de tijd van zon, zee en weer eens een boek lezen

EINDHOVEN - Vakantie, het moment om even gas terug te nemen. Voor veel mensen ook de tijd van het jaar dat ze weer eens een boek lezen. Zware literatuur of toch liever iets dat lekker weg leest? We vroegen het bezoekers van de Eindhovense bibliotheek.