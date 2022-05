Anna Ziekenhuis neemt maatregelen om Philips-apparaten te blijven gebruiken

Hulp aan Eindhoven­se daklozen stokt door crisis op de woning­markt: ‘De wachtlijs­ten zijn gigantisch’

EINDHOVEN - Daklozen die zich in Eindhoven melden bij de daklozenopvang moeten binnen twee weken in een traject zitten naar zelfstandigheid. Het blijkt in de praktijk drie keer zo lang te duren. Vooral door het gebrek aan doorstroomwoningen.

30 april