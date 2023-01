Antidiscriminatiebureau neemt personeelsbeleid ASML onder de loep: overtreedt chipgigant de wet?

Dit is de stand van zaken bij PSV: Van Nistel­rooij heeft tegen FC Emmen flinke personele problemen

PSV mist in de uitwedstrijd tegen FC Emmen op dinsdagavond spits Luuk de Jong en nog drie andere aanvallers. De Jong kan door een hoofdwond nog niet spelen, gaf trainer Ruud van Nistelrooij de dag voor de wedstrijd aan. ,,Richting zaterdag moet het wel kunnen”, vertelde de coach. PSV speelt dan tegen Go Ahead Eagles, in het eigen Philips Stadion.

23 januari