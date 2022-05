Antoinette (19) is de wanhoop nabij: ze kan geen eigen woonruimte vinden in Eindhoven, en is niet de enige

Voor My Jewellery naar Eindhoven en misschien slaagt mama ook wel: ‘Heel veel keuze hier en qua prijs goed te doen’

EINDHOVEN - Het is voor de liefhebber een walhalla aan kettinkjes, armandjes, tassen, kleding en accessoires. De lange rij bij de opening afgelopen week vertelde al het succesverhaal van de nieuwe winkel My Jewellery aan de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven.

1 mei