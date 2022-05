Antoinette (19) is de wanhoop nabij: zij kan geen eigen woonruimte vinden in Eindhoven, en zij is niet de enige

Inbraak bij nieuw Van der Valk hotel in Best, verdachten opgepakt na achtervol­ging met speurhon­den

BEST - Bij het in aanbouw zijnde Van der Valk hotel Eindhoven-Best is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De inbrekers konden na een korte achtervolging worden aangehouden door de politie.

3 mei