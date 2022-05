Archipel Muziekconcours: ‘Muziek verbindt, het is een taal die iedereen verstaat’

Op haar dertiende deed harpiste Inge van Grinsven (21) uit Nuenen voor de eerste keer mee, op haar zeventiende won ze, februari vorig jaar was ze ‘Pauls jonge held’ bij Podium Witteman. Zo kan het je dus vergaan als je meedoet aan het Archipel Muziekconcours. Zondagmiddag 5 juni is de finale van de negende editie in het Muziekgebouw. Acht winnaars tussen de acht en achttien vonden inmiddels hun weg naar andere Nederlandse concoursen en naar de conservatoria. ,,Hoog niveau is welkom”, zegt Saskia van Nieuwland van Archipel, ,,maar het is geen doel op zich. Wij willen vooral onze bewoners, die vaak fysiek en geestelijk minder gezond zijn, goede levende muziek bieden. In hun eigen omgeving of, indien mogelijk, in het Muziekgebouw. Muziek verbindt, het is een taal die iedereen verstaat.”

Kwamen de deelnemers aanvankelijk uit Eindhoven en omstreken, inmiddels weten jonge musici uit het hele land Archipel Muziekconcours te vinden. Het concours is een opstapje naar grotere wedstrijden. Zoals voor Inge van Grinsven, die inmiddels zo’n beetje alle prijzen heeft gewonnen die er voor jonge harpisten te winnen zijn.

Ze studeert aan het conservatorium in Amsterdam, speelt regelmatig op podia die ertoe doen en ze componeert. Ze omschrijft haar eigen werk als ‘filmisch, minimalistisch en fantasievol’. Geheel in de geest van het Archipel Muziekconcours is communicatie voor haar een groot goed. ,,Ik wil mensen graag inspireren en raken met mijn muziek. Ik wil laten voelen dat het fijn is om het jachtige leven dat wij leiden even stop te zetten en je oren en je hart te openen. En bovendien, ik wil graag laten horen hoe veelzijdig de harp is.”

Jong talent

Het Archipel-concours is aangesloten bij de landelijke vereniging voor muziekconcoursen en werft haar kandidaten via muziekscholen en Jong-talent-opleidingen. ,,De eerste jaren meldden zich overwegend strijkers en pianisten, gelukkig komen er nu ook steeds meer blazers. De harp doet het trouwens ook goed. Het aantal aanmeldingen stijgt, vóór corona zaten we al over de max van zesendertig kandidaten heen. Zes belanden er uiteindelijk in de finale”, aldus Van Nieuwland. De winnaar krijgt de eer en duizend euro, nummer twee vijfhonderd, nummer drie tweehonderd, vier tot en met zes krijgen honderd euro. Maar belangrijker voor jonge musici: ze maken kans op drie gratis lessen aan de Fontys Academy of Music en Performing Arts in Tilburg. ,,En nog belangrijker: onze bewoners hebben een paar mooie middagen!”

