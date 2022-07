Atleten strijden om eremetaal bij Open NK para-atletiek in Eindhoven

EINDHOVEN - Namen als Fleur Jong, Marlène van Gansewinkel en Kimberley Alkemade zullen bij sportliefhebbers niet onbekend in de oren klinken. Deze paralympiërs wonnen vorig jaar gouden en bronzen medailles bij verspringen en hardlopen. Ze strijden zaterdag om eremetaal bij het Open NK para-atletiek in Eindhoven.

De deelnemende atleten moeten geclassificeerd zijn. Anne-Marijke Voets, voorzitter van para-atletiek Eindhoven: ,,Ze gaan door een keuring en dan wordt bepaald hoeveel invloed hun beperking op hun sportprestaties kunnen hebben. Dat is de klasse waar ze in sporten. Iemand met een visuele beperking, iemand met spasmen of met een prothese. Zij zetten verschillende prestaties neer in dezelfde wedstrijd.”

Bij het ONK worden wedstrijden gehouden waarin atleten uit verschillende klassen tegen elkaar strijden. ,,De tijd wordt dan vergeleken met het wereldrecord in hun eigen klasse. Wie daar het het dichtst bij zit wordt Nederlands Kampioen. Dat is dus niet altijd degene die het eerst over de streep komt.”

Ook buitenlandse toppers

Vorig jaar deden er geen paralympiërs mee, omdat de Paralympische Spelen net voorbij waren. Jong won daar goud bij verspringen, Van Gansewinkel veroverde ook goud op de 100 en 200 meter hardlopen en Alkemade kreeg brons voor de 100 meter. Nu staat ook de Nederlandse topper Fleur Schouten aan de start van de 200 meter.

Verwacht wordt dat er behalve Nederlandse, ook Europese of misschien wel wereldrecords gebroken worden. Fleur Jong maakt daarop de meeste kans, aangezien zij al het wereldrecord verspringen en op de 100 meter op haar naam heeft staan. De Zwitserse Catherine Debrunner strijdt ook mee in Eindhoven. Zij heeft het wereldrecord op de 100, 200, 400 en 800 meter hardlopen in haar klasse. Gitte Haenen is een Belgische topper in verspringen. Zij doet ook mee aan het ONK. ,,Omdat het een open kampioenschap is mogen buitenlandse atleten ook deelnemen. Zij kunnen echter niet de titel van Nederlands Kampioen krijgen”, legt Voets uit.

Framerunning is side event

60 vrouwelijke en mannelijke atleten zullen zaterdag deelnemen aan wedstrijden als hardlopen, verspringen, kogelstoten, discus- en speerwerpen, wheelen en framerunning. Deze laatste is een para-atletieksport waarbij de atleet met een running frame op een atletiekbaan verschillende afstanden loopt of rent. Een running frame is een driewielig loopframe zonder pedalen en met een borststeun en stuur. Net als een sportrolstoel is dit een sporthulpmiddel. Framerunning is op het ONK een side event, omdat de deelnemers nog geen classificatie hebben. Ze lopen drie afstanden en krijgen een medaille, maar er komt geen Nederlands Kampioen uit.

Eindhoven Atletiek organiseert het Open Nederlands Kampioenschap voor de tweede keer op rij op Sportpark Hondsheuvels. De Atletiek Unie bepaalt dat. ,,Wij vinden het als club een hele eer. We laten zien dat we dit kunnen organiseren en we bieden onze eigen para-atleten een podium”, zegt Voets. ,,Er zijn vier Eindhovense atleten die zaterdag aan de start staan. We hebben wel meer para-atleten, maar niet iedereen is geclassificeerd. Dan mag je nog niet met deze wedstrijden meedoen. Zij kunnen wel trainen en sommigen vinden dat ook genoeg.”

Volgend jaar gaat de eer naar een andere atletiekclub. Welke is nog niet bekend.