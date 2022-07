Auto over de kop bij botsing in Eindhoven

Wordt de Stratumse Jolanda Kooi ‘Buurheld 2022'?

EINDHOVEN - Jolanda Kooi staat niet graag in de spotlights, maar nu ze eenmaal genomineerd is voor Nationale Buurheld 2022, gaat ze ervoor. ,,Het hoeft niet om mij te draaien, maar nu het zover is gekomen, wil ik dat buurtfeest winnen ook”, zegt Kooi.

30 juni