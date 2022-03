Autobrand in Eindhoven, politie sluit brandstichting niet uit

Sloper toont geen genade voor iconisch AS­ML-ge­bouw

VELDHOVEN - Volgens oud-bestuurder bij ASML Frits van Hout was het halverwege de jaren tachtig ‘een heel spectaculair gebouw’. Maar van de grandeur van toen is nu niet veel meer over. Sterker nog, de slopershamer maakt momenteel korte metten met het iconische Gebouw 1.

17 maart