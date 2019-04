Ayahuasca-sessies: ‘Booming business, maar zó gevaarlijk’

Wie online zoekt op het van oorsprong Zuid-Amerikaanse brouwsel, vindt ook in Nederland volop aanbieders van ayahuasca. Met pakkende teksten worden mensen die worstelen met zichzelf aangesproken. Het slaat aan bij millennials die niet lekker in hun vel zitten.



‘Hoe doorbreek je de negatieve spiraal? Soms is de oplossing verrassend eenvoudig. Als je bereid bent om diep in jezelf af te reizen naar je onderbewustzijn, om daar je probleem bij de kern aan te pakken, dan kun je met behulp van onze Ayahuasca ceremonies in korte tijd fundamentele veranderingen bewerkstelligen.’



Maar anders dan bijvoorbeeld yoga of pilates, moet een ayahuasca-sessie goed begeleid worden. Wie het drankje inneemt, keert een uur of zes volledig in zichzelf, gaat hallucineren en ziet beelden uit het verleden terug. ,,Dit is zeker geen kattenpis, je kunt er niet zomaar mee aan de slag gaan‘’, waarschuwt Danique de Roo, die ayahuasca-sessies aanbiedt in Eindhoven. Zij en haar collega's waren ‘in shock en diep geraakt’ toen ze hoorden van de dood van een Hongaar na een sessie in Eersel.