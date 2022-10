‘Bankmol’ in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij heftige overval op Bladelse (78)

Misschien minder ‘betaalbare’ woningen in Victoriato­ren Eindhoven: onderhande­lin­gen in gang gezet

EINDHOVEN - Ontwikkelaar Foolen en de gemeente Eindhoven onderhandelen over nieuwe voorwaarden om de bouw van de Victoriatoren met 450 woningen vlot te trekken. Inzet is vooral de discussie over het aantal ‘betaalbare’ woningen.

25 oktober