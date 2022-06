Beatband The Gunners uit Eindhoven brengt niet eerder verschenen muziek en oude filmopnames uit

EINDHOVEN - Een maxi-single op vinyl met drie niet eerder uitgegeven songs uit 1966 en 1967. Inclusief videoclip met oude filmopnames. Beatband The Gunners uit Eindhoven laat ruim 50 jaar later weer van zich horen.

In 1967 trad de Eindhovense beatgroep op in een televisieprogramma van Télé Monte Carlo in Monaco. Ter voorbereiding werden door Studio Son in Eindhoven opnames gemaakt. Deze werden nooit uitgebracht en zijn nu verschenen op vinyl. Television op de A-kant en Big Pig en Marie Grazia op de B-kant. Het laatste nummer werd eind 1966 live opgenomen in zaal 't Anker in Zevenbergen.

Volledig scherm De single van The Gunners © ED

The Gunners (Willem en Jaap van Wageningen, Gerrit Kauffeld en Bert de Bruijn) werd opgericht in september 1961 en was in de jaren zestig een succesvolle internationaal actieve beatgroep. In maart 1963 maakte de groep de eerste instrumentale opnames in de ELA-Studio van Philips. Met zanger/gitarist Gerrit Kauffeld werden in 1964 en 1965 de eerste gezongen nummers opgenomen.

De nieuwe maxi-single werd uitgebracht op het label van Platenclub Utrecht, die via de oud-bandleden de originele studiobanden in handen kregen.

Voor de clip van de single zijn filmopnames uit Frankrijk van destijds gebruikt. Op zijn er beelden uit de periode 1965-1968 beelden te zien uit Italië en van een optreden in jongerensoos De Blokhut (later De Wielant) op Strijp.

Drummer Willem van Wageningen - later gitarist in Afterbeat - overleed eind 2020 aan corona.

De single is verkrijgbaar in de betere platenzaak of via Discogs.