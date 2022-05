Bedenk je eigen straatnaam, Eindhoven zoekt burgerlid voor straatnamencommissie

Update Bordjes ‘Stad in Palestina’ in wijk Vlokhoven in Eindhoven worden vervroegd vervangen

EINDHOVEN - De straatnaambordjes met de toevoeging ‘Stad (of streek) in Palestina’ in de Eindhovense wijk Vlokhoven worden eind maart of begin april vervangen. De omstreden ondertitel verdwijnt dan, eindelijk. De gemeente Eindhoven vervroegt de vervanging in de hoop dat dat voor ‘rust’ zorgt. De operatie kost de stad ‘een paar duizend euro’s’.

27 februari