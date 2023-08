Bedrijfspand in Eindhoven jaar op slot na vondst amfetaminepasta

Update Man ‘zwaait om zich heen met mes’ en steekt man neer in kleine moskee in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is maandagavond in een gebedsruimte van een kleine moskee aan de Heezerweg in Eindhoven gestoken met een mes. De verdachte ging er vandoor met een scooter en gooide een groot mes onder een auto. Niet veel later werd hij in de nabije omgeving aangehouden.