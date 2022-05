Beethovens vioolconcert zit Lei Wang als gegoten

50-jarig jubileum­feest Eindhoven­se poptempel valt wederom in het water

EINDHOVEN - Het had een groots driedaags spektakel moeten worden in oktober, de viering van het 50-jarig bestaan van de Eindhovense poptempel De Effenaar. Maar door de coronamaatregelen en tegenvallende kaartverkoop bleef er slechts één dag over. Komend weekend was de herkansing, maar ook dit feest is nu afgelast.

12 mei