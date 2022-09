Beginnende bestuurder (24) opnieuw met joint achter het stuur betrapt

Blikvanger F-35 is vooral te horen op vliegshow net over de grens; ‘Moeder houdt van alles dat herrie maakt’

HECHTEL - Duizenden Nederlanders trekken dit weekeinde naar België voor de internationale vliegshow van Aeroclub Sanicole. Net over de grens in Hechtel-Eksel laten de Amerikanen vooral horen waar de nieuwe F-35 (JSF) toe in staat is.

