Begrip en zorgen bij omwonenden opvanglocatie asielzoekers aan Kanaaldijk-Zuid Eindhoven

Primeur met muzikale compositie voor twee orgels, ter ere van 60 jaar orgelspel van Henk Kooiker

EINDHOVEN - Een kleine correctie in het middenstuk, is het tempo goed? De organisten Henk Kooiker en Ruud Huijbregts hebben vanachter hun orgels telefonisch overleg tijdens de korte generale repetitie voor het concert begint in de Catharinakerk.

24 april